Хосеп Гвардьола: "Победа над "Ливерпулем" вселяет в "Манчестер Сити" уверенность"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Ливерпулем" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии отметил нескольких футболистов по играм встречи. Напомним, что "Сити" сократил отставание от "Ливерпуля", идущего первым, на четыре очка.

– Мы обыграли невероятную команду, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Мы были лучше с первой минуты. Рады этой победе, ведь нам удалось сократить отставание. У "Сити" сейчас нет левого защитника, поэтому благодарю Ляпорта, который прекрасно отыграл против атаки соперника.

Агуэро нам нужен в подобных матчах, он помогает нам создавать преимущество. Всю свою карьеру в ключевые моменты он выдает матчи, подобные этому. Его действия в моменте с голом были невероятными. "Ливерпуль" мало пропускает, а мы забили два. Мы играли храбро и агрессивно. Соперник действовал быстро и опасно. Нам было бы сложно, если бы мы сегодня проиграли. Но теперь мы отстаем от них на четыре очка. Нам предстоит еще много борьбы, но этот результат вселяет в нас уверенность.

Интрига еще жива. "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль"