Хосеп Гвардьола: "Отаменди не устраивает положение дел"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал, что защитника его команды Николаса Отаменди не все устраивает. Аргентинец в нынешнем сезоне сыграл в десяти матчах чемпионата Англии.

– Он недоволен, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Когда он играет, тогда и счастлив. Но он не единственный в таком положении. Это всех игроков касается. Я не знаю, что могу сделать. Я могу лишь быть честным с собой и игроками. В конце концов я знаю, что могу рассчитывать на него в любое время и в любой ситуации, потому что он невероятный профессионал и всегда готов помочь. Я в восторге от этого. Но могу понять его переживания.