Хосеп Гвардьола: "Очень доволен игрой Агуэро"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Сандерлендом" (2:0) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что остался очень доволен действиями нападающего Серхио Агуэро, ставшего автором победного мяча. По ходу нынешнего сезона аргентинский форвард не попадал в стартовый состав, в связи с чем начались разговоры о том, что он может покинуть клуб летом.

– Я очень рад и очень доволен игрой Серхио, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Когда такой отличный игрок сидит на скамейке, все спрашивают: "Почему?"

В будущем, я хочу вместе использовать Агуэро и Жезуса в том случае, если они оба здоровы. Серхио очень помог нам в этом матче, в построении игры, это было просто великолепно.