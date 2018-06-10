Хосеп Гвардьола: "Обвинения в расизме - ложь, и Яя Туре это знает"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола слова бывшего полузащитника английской команды Яя Туре ложью. Ранее 35-летний ивуарийский футболист обвинил экс-наставника в расизме и отметил, что он не первый, кто говорит об этом.

– Обвинения в расизме – ложь, и Яя это знает. Мы совместно работали на протяжении двух лет, но теперь он говорит то, что ни разу не высказывал мне в лицо, – приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, Гвардьола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. Туре покинул команду по окончании сезона-2017/18.