Хосеп Гвардьола – о высказывании Маурицио Сарри: "Лучшие команды Европы выигрывают титулы, у нас с этим проблемы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола​ не согласен с высказыванием Маурицио Сарри, который возглавляет "Челси", что "горожане" являются лучшей командой Европы на данный момент. Команды сыграют между собой в рамках 16-го тура чемпионата Англии 8 декабря.

"Челси" занимает четвертое место с 31 очками в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" с 41 баллами возглавляет турнирную таблицу.

– Спасибо, но мы не лучшие, – приводит слова Гвардьолы Sky Sports. – Чтобы быть лучшими, нужно выигрывать титулы. "Манчестер Сити" их не выигрывал, чтобы быть лучшей командой в Европе. Думать, что нет необходимости прогрессировать. Это было бы самой опасной вещью. Во многих аспектах мы хороши, но можем еще лучше.

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