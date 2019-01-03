Хосеп Гвардьола – о стоимости Ван Дейка: "Если он играет каждые три дня без травм стабильно, то он стоит заплаченных денег"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" высоко оценил игровые качества защитника мерсисайдского клуба Виргила Ван Дейка​, сообщает Daily Mail.

47-летний испанский специалист считает, что 27-летний голландский футболист стоит заплаченных "Ливерпулем" за него денег. Напомним, что Ван Дейк перешел в мерсисайдский клуб из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.

– Ван Дейк – исключительный игрок, – приводит слова Гвардьолы Daily Mail. – Сколько бы футболист ни стоил, если у него идет игра, то он стоит своих денег. Когда платишь меньше, но игрок не проявляет себя, то трансфер кажется дорогим. Если он может играть каждые три дня без травм и делать это стабильно, он стоит заплаченных денег.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 3 января, начало – в 23.00 (мск).