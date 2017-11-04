Хосеп Гвардьола - о лидерстве "Манчестер Сити" в премьер-лиге: "Отрыв в 5 очков, когда на кону еще 84, - это ничто"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что пока рано говорить о чемпионской гонке в премьер-лиге. Он также добавил, что преимущество его команды на данный момент это ничто.

– Мы опережаем "Манчестер Юнайтед" на пять очков. Сколько еще играть? 28 матчей. Сколько очков на кону? Математика для меня кошмар… 84, – приводит Goal слова Гвардьолы. – Отрыв в 5 очков, когда на кону еще 84, – это ничто. О чемпионской гонке лучше поговорим в марте или апреле.

После 10 туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая "Манчестер Юнайтед" на пять очков. Команда также обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов, после четырех матчей набрав 12 очков.