Хосеп Гвардьола - о конфликте с тренером "Уигана": "Ничего не было"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что его подопечные очень старались в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Уигана" (0:1). Гвардьола отметил, что у него нет претензий к самоотдаче своих футболистов.

– Поздравляю "Уиган" с выходом в следующий круг. Мы очень старались, но допустили ошибку и проиграли. Эта игра была как финал, – цитирует BBC Гвардьолу. – Иногда так бывает, что команда наносит всего один удар в створ и побеждает. Что ж, мы признаем поражение и поздравляем победителя. При этом к моим ребятам у меня нет претензий по самоотдаче.

Что касается инцидента в перерыве, когда я повздорил с тренером "Уигана", то там ничего не было.