19:09 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Нужно понимать, что все подвергаются критике"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что игроки всегда подвергаются жесткой критике в родных странах, когда играют ниже ожиданий. Нападающий "горожан" Серхио Агуэро подвергся критике в Аргентине после промаха с пенальти в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Парагвая (0:1). 

- Эмоционально Агуэро в порядке, - цитирует Goal Гвардьолу. - Нужно понимать, что все подвергаются критике - аргентинцы в Аргентине, бразильцы в Бразилии, испанцы в Испании, игроки по всему миру и тренеры по всему миру. Это может сделать вас сильнее, нужно с этим мириться. Подобное происходит также и с Лео Месси, и с Анхелем Ди Марией, это случается также с Неймаром в Бразилии и Стерлингом в Англии. Когда вы играете плохо, вас готовы "убить".

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