Хосеп Гвардьола: "Никогда не просил купить Месси ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что никогда не просил купить форварда "Барселоны" Лионеля Месси ни во время работы в "Баварии", ни в Англии. Ранее газета El Mundo сообщила, что "горожане" предлагали 31-летнему аргентинцу зарплату в размере 50 миллионов евро в год.

- Когда я покинул "Барселону" и отправился в "Баварию", а потом в "Манчестер Сити", то никогда не просил Месси последовать за собой, - приводит слова Гвардьолы портал Goal. - Я никогда не говорил руководству, что хочу заполучить этого игрока. Я знаю, насколько он важен для "Барселоны". Я тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался там.

В текущем сезоне Месси провел 12 матчей за "Барселону", забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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