Хосеп Гвардьола: "Невозможно в каждом матче побеждать с легкостью"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы в матче чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (2:1) подчеркнул, что соперник был агрессивен. По его словам, "горожане" довольны добытой победой.

- Премьер-лига - тяжелый турнир, - цитирует BBC Гвардьолу. - Соперник действовал агрессивно и мощно, мы довольны победой и тем, как мы добились ее. В перерыве мы поговорили о том, что нам надо сделать после пропущенного мяча. У нас было достаточно моментов, а соперник забил при первой же возможности.

Невозможно в каждом матче побеждать с легкостью, это очень сложная лига. Ребята не опускали рук, поэтому мы и победили.