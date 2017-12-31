Хосеп Гвардьола: "Не знаю, сможет ли "Манчестер Сити" достойно выступить в четырех турнирах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что не был в ситуации, когда необходимо выступать в четырех турнирах. "Горожане" продолжают борьбу в чемпионате, Кубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.

- Я не знаю, сможем ли мы достойно сыграть в этих четырех турнирах, - приводит AFP слова Гвардьолы. - Я волнуюсь, потому что мы не можем играть каждые три дня. Более того, я ни разу не был в такой ситуации. Три турнира были в моей карьере, но четыре - никогда. И в четвертом турнире не одна игра, а двойные матчи и возможно дополнительное время.