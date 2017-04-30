Хосеп Гвардьола: "Не знаю, как будут взаимодействовать Агуэро и Жезус. Могу только представить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола возлагает большие надежды на связку нападающих Серхио Агуэро – Габриэл Жезус. По его словам, из-за травм игроков не получалось вместе их увидеть на поле.

– Я не знаю, что может произойти, если они оба будут доступны, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Могу себе только представить. Если Агуэро будет иметь рядом еще одного игрока, это снизит давление на него. Жезус – "девятка", все знают его качества. Давайте посмотрим, как они будут играть вместе в следующем сезоне.