Хосеп Гвардьола: "Не собираюсь тренировать сборную Аргентины"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высказал мнение о том, что сборные должны возглавлять местные специалисты. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что 47-летний испанец может встать у руля сборной Аргентины.

– Сборную Аргентины должен тренировать местный специалист, кандидтов много, – цитирует The Independent Гвардьолу. – Я не собираюсь тренировать сборную Аргентины. У меня контракт с "Манчестер Сити", я собираюсь отработать его до конца.

Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли вылетела в 1/8 финала от Франции (3:4). Тренер был отправлен в отставку в день финала турнира – 15 июля.

Гвардьола возглавляет "Сити" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.