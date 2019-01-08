Хосеп Гвардьола: "Не просил агрономов не подстригать газон перед игрой с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что не просил агрономов стадиона "Этихад" не подстригать газон перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). Ранее "горожан" обвинили в том, что высокая трава на этой арене стала одной из причин поражения мерсисайдцев - она якобы затрудняла проведение быстрых атак.

- Я не отвечаю за газон, - приводит слова Гвардьолы Daily Mail. - Если соперник хочет играть быстро, то мы - еще быстрее. Мы хотим, чтобы поле было хорошим для обеих команд. Я не звонил нашим агрономам с просьбой сделать что-то, что может навредить оппонентам. У меня полно других забот.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 50 очков. "Горожане" на 4 балла отстают от лидирующего "Ливерпуля".

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