Хосеп Гвардьола: "Не ожидали, что удастся забить столько голов, но это здорово. Это много значит для нас"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Бертон Альбион" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (9:0) заявил, что не ожидал, что его команда сумеет забить так много голов. Он добавил, что соперник заслужил находиться на данной стадии турнира.

- Я хотел поздравить "Бертон" с тем, что они попали на этот этап турнира, - приводит пресс-служба клуба слова Гвардьолы. - Они заслуживают невероятной похвалы. Для нас было важно попробовать воспользоваться преимуществом, мы не ожидали, что удастся забить столько голов, но это здорово. Это много значит для нас. В клубном музее "Манчестер Сити" не так много трофеев, поэтому каждый раз, когда у нас есть шанс пробиться в финал, мы должны воспользоваться им и быть голодными до побед.

Ответный матч состоится 23 января.