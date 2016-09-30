20:31 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Не намерен больше говорить о Яя Туре"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола накануне матча 7-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" сообщил, что его мнением по поводу полузащитника Яя Туре не изменилось. Ранее появилась информация, что у 33-летнего ивуарийца произошел конфликт с наставником из-за высказываний в прессе агента игрока Дмитрия Селюка. Испанец ждет извинений от представителя Туре.

- Яя Туре тренируется с командой каждый день, - цитирует Goal Гвардьолу. - Тренировки проходят хорошо, но я не намерен больше говорить о том случае. Вы знаете мое мнение.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Супершвайни

Самое время взять в аренду конюшне)))

21:22

shpasic

забыть Герострата!

21:19

Thomas_Boy

Этот чОрный все достал.

20:51

Повар*

Расист.

20:45

Супершвайни

Жёстко)

20:43

баламошка

Яя туре - африканский адольф. Уже всех за.....

20:39

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