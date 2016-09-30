Хосеп Гвардьола: "Не намерен больше говорить о Яя Туре"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола накануне матча 7-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" сообщил, что его мнением по поводу полузащитника Яя Туре не изменилось. Ранее появилась информация, что у 33-летнего ивуарийца произошел конфликт с наставником из-за высказываний в прессе агента игрока Дмитрия Селюка. Испанец ждет извинений от представителя Туре.

- Яя Туре тренируется с командой каждый день, - цитирует Goal Гвардьолу. - Тренировки проходят хорошо, но я не намерен больше говорить о том случае. Вы знаете мое мнение.