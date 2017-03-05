Хосеп Гвардьола: "Не люблю удерживать счет и играть у своей штрафной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Сандерлендом" (2:0) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда провела хороший матч. По словам испанского специалиста, он не любит играть на удержание счета.

– Мы очень рады, "Манчестер Сити" играл хорошо, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Мы ожидали, что соперник будет действовать агрессивно и интенсивно. Первый наш гол получился очень хорошим. Было важно уйти на перерыв, ведя в счете. Если бы вел "Сандерленд" при такой поддержке трибун, нам бы было тяжело.

В последние 25 минут мы хорошо исполняли пасы. Я не люблю удерживать счет и играть у собственной штрафной. Это нормально при счете 3:0 или 4:0, но не при 2:0.