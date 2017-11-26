Хосеп Гвардьола: "Не думаю, что можно сравнить "Манчестер Сити" с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что некорректно сравнивать его нынешнюю команду с "Барселоной", которую он возглавлял ранее. По его словам, сам принцип формирования команд различается.

– Многие игроки "Барселоны" в то время были воспитанниками одного центра, придерживались одного стиля, вместе работали много лет и точно знали, чего от них хотят, – цитирует AFP Гвардьолу. – Я не думаю, что мы можем сравнить "Барселону" с "Манчестер Сити". Конечно, стилистические основы остаются, но это не одно и то же. Это другой чемпионат, здесь по-другому играют в футбол. Но в итоге эффективность зависит от качества игроков.