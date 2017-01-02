23:45 2 января | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Не буду тренировать до 60 лет, процесс моего прощания стартовал"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что не планирует долго работать тренером, и близок к завершению своей карьеры. 45-летний испанец с 2008 по 2012 год тренировал "Барселону", затем с 2013 по 2016 – в мюнхенской "Баварии". В текущем сезоне "Сити" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Мне нравится думать, что следующий шаг может быть лучше, – цитирует NBC Гвардьолу. – Если нет, то меня не было бы здесь. Я чувствую, что процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду работать тренером в 60 или 65 лет. Мой контракт с "Манчестер Сити" рассчитан на три года, может больше, но я понимаю, что приближаюсь к концу своей деятельности. Что я буду делать потом? В гольф играть.

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