Хосеп Гвардьола: "Не буду тренировать до 60 лет, процесс моего прощания стартовал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что не планирует долго работать тренером, и близок к завершению своей карьеры. 45-летний испанец с 2008 по 2012 год тренировал "Барселону", затем с 2013 по 2016 – в мюнхенской "Баварии". В текущем сезоне "Сити" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Мне нравится думать, что следующий шаг может быть лучше, – цитирует NBC Гвардьолу. – Если нет, то меня не было бы здесь. Я чувствую, что процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду работать тренером в 60 или 65 лет. Мой контракт с "Манчестер Сити" рассчитан на три года, может больше, но я понимаю, что приближаюсь к концу своей деятельности. Что я буду делать потом? В гольф играть.