Хосеп Гвардьола: "Нам осталось выиграть пять матчей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:0) отметил, что команде осталось сделать последние шаги к чемпионству - выиграть пять матчей. Отрыв "горожан" от "Манчестер Юнайтед" составляет 16 очков за 10 туров до конца.

- Мои игроки забили три выдающихся гола в первом тайме, - приводит ВВС слова Гвардьолы. - Затем нам было непросто, первые 15 минут второй половины играли плохо. Но добились прекрасного результата.

У нас осталось два турнира. Нужно сделать последние шаги к чемпионству. Надо выиграть пять матчей, но это не будет слишком легко. Впереди игра с "Челси", и нужно забыть об усталости.