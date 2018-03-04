Хосеп Гвардьола: "Нам нужно выиграть еще четыре встречи, чтобы стать чемпионами"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Челси" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии отметил важность этих трех очков на пути к чемпионскому титулу. Напомним, что благодаря этому результату "Сити" оторвался от "Ливерпуля" на 18 очков.
– Эта победа была очень важной, мы стали на шаг ближе к чемпионству, – цитирует BBC Гвардьолу. – Нам нужно выиграть еще четыре встречи, чтобы стать чемпионами. Все в наших руках. Если мы будем выступать так, как сегодня – мы победим. Мы играли против сильной команды.
Не забывайте, "Челси" все еще действующий чемпион лиги. И взять три очка с таким клубом было очень важно. Сегодня мы очень хорошо поработали с точки зрения контроля мяча, нападения. Все игроки были хороши.
hant64
Да какие четыре встречи? Никто из тройки преследователей (Челси уже давно выпал из гонки) не наберёт 80 очков, так что хватит одной победы для чемпионства. Просто гигантский отрыв у МС, заслуженное первенство в этом сезоне.
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