Хосеп Гвардьола: "Нам нужно выиграть еще четыре встречи, чтобы стать чемпионами"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Челси" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии отметил важность этих трех очков на пути к чемпионскому титулу. Напомним, что благодаря этому результату "Сити" оторвался от "Ливерпуля" на 18 очков.

– Эта победа была очень важной, мы стали на шаг ближе к чемпионству, – цитирует BBC Гвардьолу. – Нам нужно выиграть еще четыре встречи, чтобы стать чемпионами. Все в наших руках. Если мы будем выступать так, как сегодня – мы победим. Мы играли против сильной команды.

Не забывайте, "Челси" все еще действующий чемпион лиги. И взять три очка с таким клубом было очень важно. Сегодня мы очень хорошо поработали с точки зрения контроля мяча, нападения. Все игроки были хороши.