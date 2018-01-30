Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, у Ляпорта будет долгая карьера в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценивает игровые возможности новичка команды защитника Эмерика Ляпорта. Сегодня 23-летний футболист перешел из "Атлетика". По данным СМИ, английский клуб заплатил за него порядка 70 миллионов евро.

– Он центральный защитник, который с юного возраста играл в чемпионате Испании в самых важных матчах, – цитирует сайт "Сити" Гвардьолу. – Он хорошо играет в воздухе, опытный, быстрый, у него есть все необходимые навыки. Это идеальный возраст – 23 года. Надеюсь, что у него будет долгая карьера в "Манчестер Сити".