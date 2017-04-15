Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, смогу заставить Сильву стать лучшим игроком команды"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что намерен сделать из полузащитника Давида Сильвы лидера команды. По его словам, испанский игрок не полностью раскрывает свой потенциал.

- Я счастливый человек, потому что тренировал Хави и Иньесту, - приводит Sky Sports слова Гвардьолы. - Сейчас со мной работает Сильва. Он впечатляет меня на каждой тренировке и выступает на высоком уровне уже много лет. Наедавно от сыграл 300-й матч за "Сити", и это еще не предел. Надеюсь, смогу заставить Давида стать лучшим игроком команды. Нужно, чтобы он понял, что может играть еще лучше. Это настоящий боец с характером победителя.