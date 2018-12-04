Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, Сане останется в "Манчестер Сити" на долгие годы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что рассчитывает на то, что нападающий "горожан" Лерой Сане останется в клубе на долгие годы.

- У меня хорошие отношения с Сане. Никаких проблем с ним нет, - приводит слова Гвардьолы Sky Sports. - Процесс адаптации к чемпионату Англии требует много времени. так было и со Стерлингом, и с другими игроками, исключая де Брейне. Надеюсь, Сане останется в "Сити" на долгие годы.

В текущем сезоне 22-летний Сане провел 17 матчей за "Манчестер Сити", забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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