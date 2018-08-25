Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, "Манчестер Сити" больше не понесет потерь"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что травма голкипера Клаудио Браво является серьезной проблемой для "горожан". 35-летний чилиец порвал сухожилия на левой ноге на одной из тренировок.

- Клаудио - голкипер с большим опытом, - цитирует Гварльолу портал Goal. - Прошлый сезон сложился для него хорошо. Большие клубы всегда нуждаются в хороших вратарях. К сожалению, он травмировался. Мы желаем ему скорейшего восстановления. В первую неделю мы потеряли де Брейне, а сейчас - Браво. Надеюсь, это прекратится.

"Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном" в матче 3-го тура чемпионата Англии 25 августа.

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