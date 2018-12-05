Хосеп Гвардьола: "Надеюсь, что УЕФА как можно скорее завершит расследование по "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что слухи вокруг клуба отвлекают игроков. Он надеется, что УЕФА как можно скорее завершит расследование по поводу возможного нарушения финансового fair-play "горожанами".

– Если УЕФА что-то обнаружит, клуб сделает заявление. И я хочу, чтобы мы как можно скорее точно знали, что происходит, чтобы все слухи прекратились, – цитирует AFP Гвардьолу. – Мы будем знать, допустили ли нарушения. Если это не так, люди перестанут на эту тему говорить.