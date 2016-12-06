08:35 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "МЮ" заслужил победу в некоторых матчах, которые не выиграл"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола уверен, что "Манчестер Юнайтед" еще может побороться за место в первой четвертке премьер-лиги. После 14 туров "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице.

– Если судить по игре "МЮ", то эта команда претендует на место в первой четверке, – цитирует Daily Mail Гвардьолу. – Я видел несколько матчей на "Олд Траффорд", где хозяева явно заслужили победу, но не добивались ее. Таков футбол. Отставание от первого места велико – 13 очков. Будет непросто его отыграть, но попадание в четверку реально. У "МЮ" есть все для этого.

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