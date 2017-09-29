Хосеп Гвардьола: "МЮ" способен на лучшую игру"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что "Манчестер Юнайтед" мог бы играть более изобретательно. При этом он похвалил свою команду за прогресс в игре.

– "МЮ" играет за счет длинных передач и ждет второго шанса, подбора для Феллаини и Погба, – цитирует A Bola Гвардьолу. – Хотя у них есть достаточно, чтобы сделать большее. Но я все равно очень уважаю соседей по городу.

В этом сезоне создается ощущение, что мы можем забить в любой момент. Раньше такого не было. Мы стали проводить больше атак, хоть не всегда эффективны. Я прекрасно понимаю, что если не выиграть титулы, это все равно будет расцениваться как неудача.