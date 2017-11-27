Хосеп Гвардьола: "Может быть, теперь Венгер признает, что пенальти был"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола высоко оценил игру полузащитника Рахима Стерлинга в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (2:1). По словам специалиста, хавбек приносит команде победы.

Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер обвинил 22-летнего англичанина в симуляции после поражения от "горожан" (1:3).

– Назначение двух пенальти очевидно. Может быть, на этот раз Венгер признает, что 11-метровый был, – приводит Goal.com слова Гвардьолы. – Мне кажется, что это более чем очевидно.

Стерлинг сделал огромный шаг вперед, но он может прибавить еще. Он выигрывает матчи для "Манчестер Сити". Но речь не только о забитых голах. Он стал сильнее, он лучше держит мяч.