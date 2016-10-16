Хосеп Гвардьола: "Мне и "Манчестер Сити" очень нужен Компани"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ничьей в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:1) заявил, что каждый сезон выглядит сложнее предыдущего. По словам специалиста, команде очень нужно, чтобы Венсан Компани как можно скорее набрал форму.

– Мне нужен Компани, команде он тоже нужен, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Больше матчей, игра становится интенсивнее, а игроки оказываются под давлением. Каждый сезон сложнее предыдущего.

Отметим, что в игре с "Эвертоном" бельгийский защитник впервые появился на поле в нынешнем сезоне премьер-лиги. До этого Компани принимал участие в сентябрьском матче с "Суонси" в Кубке лиги (2:1), в котором получил очередную травму.