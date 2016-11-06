Хосеп Гвардьола: "Мидлсбро" весь матч стоял в своей штрафной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро" (1:1) подчеркнул, что его команде не хватает баланса. По словам специалиста, соперник практически ничего не противопоставил "горожанам".

- Мы хотим видеть сбалансированную игру, но пока "Манчестер Сити" недостаточно хорошо действует в штрафной соперника, - приводит BBC слова Гвардьолы. - В последних домашних матчах мы потеряли очки, но что показали они? За три встречи они не больше пяти раз прошли к нашим воротам. Если говорить о "Мидлсбро", то десять игроков простояли в своей штрафной весь матч.