11:40 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Мидлсбро" весь матч стоял в своей штрафной"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после поражения в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Мидлсбро" (1:1) подчеркнул, что его команде не хватает баланса. По словам специалиста, соперник практически ничего не противопоставил "горожанам".

- Мы хотим видеть сбалансированную игру, но пока "Манчестер Сити" недостаточно хорошо действует в штрафной соперника, - приводит BBC слова Гвардьолы. - В последних домашних матчах мы потеряли очки, но что показали они? За три встречи они не больше пяти раз прошли к нашим воротам. Если говорить о "Мидлсбро", то десять игроков простояли в своей штрафной весь матч.

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