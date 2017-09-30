Хосеп Гвардьола: "Менди не появится на поле раньше полуфиналов Лиги чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола посетовал, что защитник команды Бенжамен Менди надолго выбыл из строя. По словам испанца, возвращение француза на поле следует ожидать не раньше апреля-мая.

- Менди не появится на поле раньше полуфиналов Лиги чемпионов, - приводит официальный сайт "горожан" слова Гвардьолы. - Полноценно заменить его мы не сможем. Он играет с особой энергией, трудно найти похожего футболиста. Будем играть по-другому.

Напомним, что Менди получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (5:0).