Хосеп Гвардьола: "Мбаппе не перейдет в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг слухи о переходе нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе в английский клуб. Ранее сообщалось о возможном трансфере 19-летнего француза в "Ман Сити" за 224 миллиона евро.

– Я не знаю, откуда берутся эти слухи, – цитирует Goal Гвардьолу. – "Манчестер Сити" не собирается платить за Мбаппе столько, сколько он заслуживает. Я думаю, что "ПСЖ" не продаст футболиста в другой клуб.

Мбаппе в прошлом сезоне забил 13 мячей в 28 играх чемпионата Франции, а в текущем на счету нападающего четыре гола в четырех встречах. В составе сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года и забил на турнире четыре гола.