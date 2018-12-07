Хосеп Гвардьола: "Матч с "Челси" будет отличным тестом для нас"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от следующего матча своей команды в рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги с "Челси".

"Я постоянно наблюдаю за командой, и должен сказать, что мы многие вещи делаем хорошо, но нам есть в чем прибавлять. Я горжусь тем, как мы провели 15 из последних 16 месяцев, что я возглавляю "Сити", когда мы играли каждые три дня. Жить в таком режиме на протяжении 16 месяцев - это самое сложное, что только может быть, для спортсменов. И я благодарен своим игрокам за то, как они это выдерживают. Я говорю им это каждый день.

После того, как мы повели со счетом 2:0 в последней игре с "Уотфордом", мы сыграли не лучшим образом. Так что, есть много вещей, над которыми нам предстоит поработать. Завтра нам предстоит серьезный тест - матч с "Челси". Как мы сыграем с командой, которая до этого проиграла всего два матча? Думаю, что они отдадут все силы для того, чтобы не допустить третьего поражения в сезоне. Вот почему эта игра будет отличным тестом для нас", - приводит слова Гвардьолы "Sky Sports".

На данный момент "Сити" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 41-м очков после 15-ти матчей. "Челси" идет на четвертом месте, отставая на десять баллов.

Матч "Челси" - "Манчестер Сити" пройдет в субботу, 8 декабря. Игра начнется в 20:30 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.