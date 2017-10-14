Хосеп Гвардьола: "Матч против "Стоук Сити" - лучший для "Манчестер Сити" под моим руководством"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 8-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (7:2) выразил радость в связи с игрой своих подопечных. Специалист подчеркнул, что это была лучшая игра "горожан" под его руководством.

– Рад победе, поскольку мы должны были хорошо стартовать после перерыва на матчи национальных команд, – цитирует BBC Гвардьолу. – Мы практически не теряли мяч, играли просто и быстро. Я очень доволен увиденным, это лучший матч команды с момента моего прихода.

Де Брейне – один из лучших в текущем сезоне, он невероятно проявляет себя. В целом, я доволен всей командой, все мои подопечные заслуживают игровой практики.