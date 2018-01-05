Хосеп Гвардьола: "Матч против "Бернли" будет непростым, но мы хотим бороться за все трофеи"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии против "Бернли" отметил, что его команда хочет продолжать бороться за все трофеи. Он также добавил, что для этого необходима ротация состава.

– Нам предстоит непростой матч, но мы хотим продолжать борьбу во всех турнирах, – приводит пресс-служба "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – У нас плотный график, который несет определенный риск: врачи говорят, что для выступления в крупнейших турнирах игрокам нужно как минимум три дня на восстановление.

Мы хотим продолжать бороться за все трофеи, именно поэтому нужна ротация. Компани, Менди, Фоден и, возможно, Сильва, не будут играть.

Матч "Манчестер Сити" – "Бернли" состоится завтра, 6 января, и начнется в 18.00 по московскому времени.