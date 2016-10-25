Хосеп Гвардьола: "Манчестерское дерби не может быть проходной встречей по определению"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник команды Кевин де Брейне не сможет принять участие в матче 4-го раунда Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед". Испанский специалист также отметил, что манчестерское дерби ни при каких обстоятельствах не может относиться к числу проходных игр.

- Мы планируем варьировать состав, хотим выпустить на поле несколько молодых игроков, - приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. - В первую очередь, потому что они это заслужили. Тем более прошлый матч выдался непростым, многие футболисты устали. На данный момент я не определился с составом, однако помочь команде точно не сможет Кевин де Брейне. У него небольшое повреждение, и мы пока не знаем, сможет ли бельгиец восстановиться к ближайшим матчам. Возможно, встречу также пропустит Пабло Сабалета. Венсан Компани, скорее всего, сможет выйти на поле. Нужно понаблюдать за его работой на тренировке.

"Манчестер Юнайтед" всегда представляет собой грозную силу. С этой командой работает опытный мастеровитый тренер. Манчестерское дерби не может быть проходной встречей. Соперник прекрасно подготовлен физически, здорово играет на контратаках. Уверен, будет битва!

Матч 4-го раунда Кубка лиги между "красными дьяволами" и "горожанами" состоится 26 октября. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.