Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" заслуживал победы в матче с "Эвертоном"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ничьей с "Эвертоном" (1:1) в гостевом матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что его команда заслуживала набрать три очка в этой встрече. Напомним, "Сити" в этом матче не реализовал два пенальти.

– Мы сделали все, и я очень горжусь своей командой, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Мы играли замечательно – создавали моменты, заработали два пенальти. В футболе такое иногда случается. Нужно похвалить "Эвертон" за то, как он оборонялся и как провел этот матч.

Я расстроен за своих игроков, потому что они заслуживали победы. Нужно держать головы высоко, с самого начала сезона мы действуем хорошо. Футбол есть футбол. Такое иногда случается.