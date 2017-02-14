03:44 | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" в матче с "Борнмутом" сделал миллиард передач"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 25-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:0) отметил, что его команда показала хороший комбинационный футбол. По словам испанца, он доволен тем, что игроки сделали в этой встрече "миллиард" передач.

- Мы показали качественную игру, - приводит ВВС слова Гвардиолы. - Я очень доволен тем, что увидел в этом матче. Особенно последними минутами. Мы играли правильно и добыли результат, сделав миллиард передач. Важно забивать голы, которых нам недостает. Но ничего страшного. 

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Материалы REN-TV

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