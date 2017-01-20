Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" уже отказался от борьбы за титул"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его команда отказалась от борьбы за чемпионство. В преддверии матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" он похвалил противника.

– Мы уже отказались от борьбы за титул, – цитирует A Bola Гвардьолу. – И не так важно, чего мы добьемся в ближайшем матче. Все эти ожидания связаны с тем, чего я добивался в своих предыдущих клубах.

"Тоттенхэм" отличная команда, играющая так, как хочет главный тренер. "Шпоры" показывают привлекательный футбол, это одна из лучших команд премьер-лиги. Мне как зрителю нравится такая игра.