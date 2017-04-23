Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" создал больше моментов, чем "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола выразил сожаление по поводу поражения от "Арсенала" (1:2 д.в.) в полуфинале Кубка Англии. По его словам, "горожане" показали хороший футбол.

– В подобных матчах нельзя рассчитывать на полный контроль, но большую часть игры мы ситуацию контролировали, – цитирует ВВС Гвардьолу. – Мы сыграли так, как хотели бы сыграть в финале. Мы сделали все. Поздравляю "Арсенал". "Сити" в следующем сезоне будет сильнее. У нас сегодня было больше шансов, но подвела реализация. Грустно, конечно, но нужно достойно провести оставшиеся матчи.

Решения судьи? Я не арбитр, не могу о них судить. Это не имеет значения. Мне нечего сказать. А на меня давление всегда оказывается. Так было и в прошлом.

Трансляция матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"