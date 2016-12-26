Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" сейчас не нуждается в покупке ван Дейка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что не рассматривает вариант с приобретением защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что "Сити" готов заплатить почти 60 миллионов евро за футболиста. За английский клуб 25-летний голландец выступает с 2015 года, а в текущем сезоне провел 17 матчей в премьер-лиге.

– Перейдет ли ван Дейк к нам в январе? Я приеду в Саутгемптон, но только вместе с командой, чтобы провести матч против них, – цитирует Goal.com Гвардьолу. – Он не собирается переходить к нам в следующем месяце. Он игрок "Саутгемптона", и нам он пока не нужен.