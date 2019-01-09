Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" сделал все для того, чтобы Диас не перешел в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что клуб сделал все возможное, чтобы полузащитник Браим Диас не переходил в "Реал", сообщает Football Espana.

Напомним, что Диас перешел в "Реал" из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. Контракт подписан до лета 2025 года.

– Как я уже много раз повторял, с Браимом мы поступали так же, как с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо – важными футболистами, для сохранения которых мы сделали все возможное. И только Фил решил остаться.

Мы желаем Диасу всего наилучшего. Переход в "Реал" не так уж плохой шаг, и будем надеяться, что ему удастся получать желанную игровую практику.

В то же время хочется поздравить академию и клуб, которые отлично сработали. Когда такие большие клубы хотят наших игроков, это значит, что мы хорошо работаем, – цитирует Гвардьолу Football Espana.

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