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Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" пока не играет достаточно хорошо, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что его команда не показывает достаточный уровень игры для победы в премьер-лиге или Лиге чемпионов. По мнению испанского специалиста, "горожанам" нужно прибавить во многих аспектах игры.

- "Манчестер Сити" сделал некоторые хорошие и некоторые плохие вещи в дерби, но это всего лишь три очка, - цитирует Goal Гвардьолу. - Конечно, мы счастливы, но мы должны стать лучше, улучшить многие вещи. "Сити" первый в премьер-лиге, но того уровня игры, который демонстрировали мы до сих пор, недостаточно для чемпионства. Тем более то, как мы играли в первых шести играх этого сезона, недостаточно для победы в Лиге чемпионов.

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