Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" нужно работать усерднее и вернуть уверенность"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча с "Лестером" (1:2) рассказал, что нужно его команде для того, чтобы догнать идущий первым "Ливерпуль".

- Эта игра была похожа на наш матч с "Кристал Пэласом". Мы неплохо начали, но пропустили гол в ситуации, когда соперник впервые вошел в нашу штрафную площадь, - цитирует Гвардьолу BBC Sport. - Нам нужно принять это и осознать, что необходимо работать усерднее и вернуть уверенность. "Сити" снова проиграл, но мы будем работать еще усерднее, и хорошие результаты придут. Сезон очень долгий, у нас еще будут возможности для того, чтобы побороться за титул.

Из-за поражения от "Лестера" "Манчестер Сити" опустился на третье место в чемпионате Англии. В активе "горожан" 44 очка в 19 матчах, они отстают от лидирующего "Ливерпуля" на семь баллов.

В следующей встрече команда Гвардьолы сыграет у себя дома с "Саутгемптоном". Игра пройдет в воскресенье, 30 декабря. Начало в 17:15 мск.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

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