Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не сможет пройти сезон без поражений в премьер-лиге"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не сомневается в том, что рано или поздно команду ждет поражение в одном из матчей чемпионата Англии. "Горожане" одержали восемь побед и один разы сыграли вничью в девяти матчах премьер-лиги.

– Не получится провести весь чемпионат без поражений. Впереди много матчей, и мы принимаем участие в нескольких турнирах, которые важны как никогда, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Было бы нелепо утверждать, что "Манчестер Сити" избежит потерь. Рано или поздно наступит спад. Мне как тренеру интересно узнать, как команда отреагирует на это. Даже "Голден Стэйт" иногда проигрывает.