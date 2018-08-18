Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не будет приобретать Маркизио"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что "горожане" не собираются приобретать экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио. 32-летний итальянец расторг контракт с туринским клубом 17 августа.

- Хотел бы поздравить Клаудио с замечательной карьерой, - цитирует Гвардьолу Manchester Evening News. - Он провел отличный период в "Ювентусе" и сборной Италии. "Манчестер Сити" не интересуется этим футболистом, поскольку наш состав уже сформирован.

Ранее сообщалось, что "горожане" рассматривают итальянца в качестве временной замены полузащитнику Кевину де Брейне, выбывшему на три месяца из-за травмы.

Маркизио выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год. В составе "бьянконери" он 7 раз становился чемпионом Италии.