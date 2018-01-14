Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" может упустить чемпионство"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил о том, что "горожане" могут упустить первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. По словам специалиста это случится, если команда утратит концентрацию.

– Безусловно, "Манчестер Сити" может упустить чемпионство. Никогда не знаешь, что ждет тебя в предстоящих матчах, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Если мы продолжим действовать в том же духе, то у нас будет шанс.

Если этого не произойдет, то я пожму руку своим соперникам и поздравлю их с чемпионством. Нужно концентрироваться на следующей игре. Это лучший совет, который я могу дать своим игрокам.