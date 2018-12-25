Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" играет лучше, чем в прошлом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что его команда в этом году играет лучше, чем в прошлом. В сезоне-2017/18 "горожане" стали чемпионами Англии.

- Если говорить о деталях, то сейчас мы играем лучше, чем в прошлом сезоне, - приводит слова Гвардьолы портал Goal. - Это нормально, ведь мы все больше времени проводим вместе. Конечно, мы иногда теряем очки, но всегда правильно на это реагируем. В чемпионате Англии нужно проводить качественные матчи каждые три дня, поэтому борьба за этот титул мне нравится больше всего.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 18 туров.

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